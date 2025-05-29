Как отучить ребенка грызть ногти?

29.05.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сын начал грызть ногти, делает это постоянно. Прошу прекратить, отвлекается, но потом снова за старое. Что делать?

Ответ специалиста

Чтобы отучить ребенка грызть ногти важно понять, почему он начал это делать. Иногда привычка появляется из-за стресса, тревоги или просто скуки. Разобравшись с причиной, проблему обычно удается решить.

Что можно сделать:

- расскажите ребенку доступным языком, что грызть ногти вредно, это может привести к повреждению кожи и проблемам с желудком;

- предложите замену, придумайте альтернативу, например, дайте малышу антистресс-игрушку, мячик или другой предмет, с которым он сможет отвлечься;

- отмечайте его успех, хвалите ребенка за ухоженные ногти;

- используйте специальные средства. Существуют горькие лаки, которые снижают желание грызть ногти;

- помогите ребенку расслабляться в ситуациях, когда он обычно грызет ногти, например, предложите ему порисовать.

Если привычка очень сильна и связана с психологическими проблемами, лучше обратиться к специалисту.