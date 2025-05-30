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Ликбез

Что означает слово «обиняк» и как оно появилось?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Бывает, кто-нибудь просит: «Давайте говорить без обиняков». Что за обиняки такие?

В толковом словаре Даля есть поговорки «Тонок обиняк, да сквозит»; «Не говори обиняком - говори прямиком». Значит, когда-то слово «обиняк» было вполне привычным.

Оно и сейчас есть, современные словари трактуют его как намек, недомолвку. Образован «обиняк» от устаревших, вышедших из употребления глаголов «обиноваться», «обинуться». А те, в свою очередь, восходят к глаголам «вить» и «виться».

Вьется, обвивается мысль - и человек обинуется, точнее, обвинуется, обвивается (букву В убрали для удобства произношения), то есть сомневается, колеблется. И поэтому говорит загадочно, не напрямую, намеками - обиняками.

И у Пушкина найдется это слово: «Она сидит за пирогом и речь ведет обиняком» - не прямо, а намекая.

Современный толковый словарь указывают, что сегодня это слово используется обычно во множественном числе: говорить обиняками - значит, говорить намеками, недоговаривать. А без обиняков - прямо, открыто, без недомолвок.

Полезно понимать значения старинных слов, чтобы говорить грамотно!

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