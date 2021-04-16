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Ликбез

В вузе не отдают документы. Что делать?

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Вопрос от интернет-пользователя

В вузе не отдают документы после отчисления. Говорят, что имеется неоплаченный долг. А мне нужны диплом о среднем образовании и аттестат, потому что хочу поступать в другое место. С момента отчисления прошло три года, и, пока я не пришел сам, мне никто не говорил, что я задолжал. Как мне вернуть документы?

Ответ юриста

Действия вуза в данном случае незаконны. Напишите претензию, в которой потребуйте выдать документы. Писать можно на имя ректора. Скорее всего, аттестат и диплом вам вернут, так как не имеют права их удерживать.

Если проблема не решится, придется обращаться в полицию или в прокуратуру с жалобой на действия вуза.

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