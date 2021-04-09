Как продать долю в квартире?

Вопрос от интернет-пользователя
Я хочу продать свою долю в квартире, где есть еще два собственника. Как это сделать?
Ответ юриста
Вам нужно в письменной форме предложить собственникам выкупить вашу долю, так как у них есть преимущественное право. При этом цена и условия для них должны быть одинаковыми.
Если никто не решится на приобретение в течение месяца, то вы можете продать ее другим желающим на свое усмотрение.
Важно, что сделка возможна только по предложенной цене. В случае снижении стоимости вам необходимо сообщить об этом всем собственникам.
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