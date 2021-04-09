Как продать долю в квартире?

09.04.2021 | 10:14

Вопрос от интернет-пользователя

Я хочу продать свою долю в квартире, где есть еще два собственника. Как это сделать?

Ответ юриста

Вам нужно в письменной форме предложить собственникам выкупить вашу долю, так как у них есть преимущественное право. При этом цена и условия для них должны быть одинаковыми.

Если никто не решится на приобретение в течение месяца, то вы можете продать ее другим желающим на свое усмотрение.

Важно, что сделка возможна только по предложенной цене. В случае снижении стоимости вам необходимо сообщить об этом всем собственникам.