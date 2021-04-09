Как поменять фамилию в паспорте?

09.04.2021 | 15:38

Вопрос от интернет-пользователя

Мне не нравится моя фамилия. Она созвучна с плохим словом, из-за чего я чувствую, что люди не воспринимают меня всерьез. Могу ли я поменять ее? И если да, то как?

Ответ юриста

Чтобы поменять фамилию, вам нужно прийти в отдел ЗАГС по месту жительства или рождения и написать заявление. Решение примут в течение месяца.

Несовершеннолетнему необходимо согласие родителей или заменяющих их лиц. Другой вариант - решение суда.

Детям в возрасте до 14 лет понадобится еще и согласие органа опеки и попечительства.

Стоит понимать, что после смены фамилии вам придется заменить не только паспорт, но и остальные документы.