Как поменять фамилию в паспорте?

Вопрос от интернет-пользователя
Мне не нравится моя фамилия. Она созвучна с плохим словом, из-за чего я чувствую, что люди не воспринимают меня всерьез. Могу ли я поменять ее? И если да, то как?
Ответ юриста
Чтобы поменять фамилию, вам нужно прийти в отдел ЗАГС по месту жительства или рождения и написать заявление. Решение примут в течение месяца.
Несовершеннолетнему необходимо согласие родителей или заменяющих их лиц. Другой вариант - решение суда.
Детям в возрасте до 14 лет понадобится еще и согласие органа опеки и попечительства.
Стоит понимать, что после смены фамилии вам придется заменить не только паспорт, но и остальные документы.
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penzainform.ru писал(a):Да, Александр Иванович и Данило Иванович, можете. Все очень просто, но сначала оформите явку с повинной!