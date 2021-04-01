Ликбез

Как получить деньги с должника?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я дала знакомому в долг большую сумму денег. Мы договорились, что он будет возвращать в рассрочку, и если не вернет все до определенной даты, то будет начисляться процент в размере 400 рублей в сутки. В итоге он просрочил уже на месяц. При этом есть расписка, которую он сам и приготовил, только нотариусом она не заверена.

Если я пойду в суд, встанет ли он на мою сторону и обязует ли человека заплатить проценты?

Ответ юриста

Попробуйте поговорить с вашим знакомым, скажите, что пойдете в полицию, если он не заплатит. Если это не поможет, то так и поступайте. Когда должника вызовут в отделение, он наверняка испугается и отдаст вам деньги.

Можно пойти и в суд. Распечатайте исковое заявление в трех экземплярах и сдайте в канцелярию районного суда по прописке должника, к документам приложите расписку. У вас на это есть три года с момента просрочки, иначе истечет срок исковой давности.

Есть и другой вариант: подать иск о неосновательном обогащении. Это работает, если вы переводили деньги с карты на карту.

Суд должен учесть проценты за просрочку, но должник может оспорить их величину.

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