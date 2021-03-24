Должен ли продавец-консультант чистить крыльцо магазина и мыть полы?

24.03.2021 | 12:34

Вопрос от интернет-пользователя

Я работаю продавцом-консультантом в магазине. Начальство требует, чтобы я и мои коллеги раскалывали лед на крыльце и чистили снег. Кроме этого, заставляют мыть холл. Должны ли мы это делать?

Ответ юриста

Это зависит от вашей должностной инструкции, которую вы можете запросить у руководства. Там прописаны обязанности сотрудника. У вас есть право отказаться выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, или требовать дополнительную плату. Принудительный труд в России запрещен.

Если работодатель продолжит настаивать на своем, угрожая каким-либо наказанием, вы можете обратиться с заявлением в государственную инспекцию труда города.

В случае если руководство станет снимать часть вашей зарплаты за то, что вы не выполняете поручение, которое нигде не прописано, смело идите в районный суд.