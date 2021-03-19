Как поставить забор между соседними участками?

Вопрос от интернет-пользователя
Мы купили земельный участок. Вокруг у соседей заборов нет, они пока еще строят дома. Из какого материала я могу поставить свое ограждение? И есть ли нормы по высоте, чтобы потом все были на одинаковом уровне?
Ответ юриста
Вам нужно согласовать с соседями материал. Выбрать можно и профлист, и сетку. В высоту забор по границе участка должен быть не выше двух метров. Если вам хочется, чтобы все стороны были на одном уровне, то пройдитесь по соседям и поинтересуйтесь их планами.
От забора до жилых построек необходимо соблюдать расстояние в три метра, а до хозпостроек - не менее одного.
Лучше всего составить письменную договоренность о заборе с соседями, чтобы потом не возникло неприятных ситуаций.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.