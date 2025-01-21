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Глас народа

Пензенцы просят пустить в Зарю автобусы большой вместимости

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Жители Зари продолжают страдать от постоянных проблем с транспортом. По утрам микроавтобусы № 25 забиты пассажирами до предела, а людям на остановках приходится пропускать по несколько машин, прежде чем им тоже удастся уехать в город.

На ситуацию местные регулярно жалуются в Сети.

«Вчера вообще ужас был, двери не могли закрыть, люди готовы друг друга задавить, так как всем на работу, учебу. Стояла с 7:10 до 7:40, так как не могла влезть, пропустила 3 маршрутки, в итоге ушла и добралась с соседями. Да это было не только вчера, но и сегодня так же - в 7:07 пришла на остановку, и уже стояло 15-20 человек», - сообщила горожанка.

По вечерам дела не лучше - пассажиров, желающих уехать в Зарю, также зачастую бывает больше, чем места в салонах. А микрорайон растет, за 2 года там ввели в эксплуатацию 8 домов для переселенцев.

Пензенцы уверены, что решением проблемы могли бы стать автобусы большой вместимости и сокращение интервалов движения.

«Это элементарно, в автобус влезет гораздо больше человек. Почему о нас не думают?» - возмутилась местная жительница.

Фото Виктории из чата Октябрьского района в Telegram.

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