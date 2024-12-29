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Глас народа

«Это горка»: пензенцев испугал вид лестницы на улице Пушкина

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Состояние лестницы рядом с женской консультацией на улице Пушкина, 15, в Пензе вновь оказалось причиной жалоб горожан.

На этот раз возмущение вызвало то, что воспользоваться спуском без риска для здоровья и целостности костей стало невозможно. Лестницу не очищали, она покрылась снегом и льдом.

Фото конструкции опубликовал городской телеграм-канал в воскресенье, 29 декабря. «Беречь ноги нужно на Пушкина, 15», - прокомментировала автор снимков.

Лестницу окрестили «абортической». «Это горка», «Ужас какой», «Наших городских управленцев коммунальных пустить бы по этой лестнице пройтись пару раз вверх-вниз», - написали пензенцы.

«Это горка»: пензенцев испугал вид лестницы на улице Пушкина

Одна из пользовательниц отметила, что этот спуск необходим тем, кто хочет попасть к магазинам с остановки.

В ноябре пензенцы также жаловались на состояние лестницы. «Плиты рассыпаются от любого прикосновения, а со стен падают кирпичи. Зимой эта ненадежная конструкция покроется льдом, и кто-то может серьезно пораниться», - предупреждали горожане.

Конструкция не первый год требует ремонта.

Фото телеграм-канала «Короче, Пенза».

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