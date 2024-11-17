В Пензе рассыпается лестница на улице Пушкина

17.11.2024 | 13:57

Лестница возле дома № 15 на улице Пушкина в Пензе нуждается в ремонте. Часть плит сооружения раскрошилась или обрушилась. Правда, поручни крепкие и могут помочь при спуске или подъеме.

Видео опасного места опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Плиты рассыпаются от любого прикосновения, а со стен падают кирпичи. Зимой эта ненадежная конструкция покроется льдом, и кто-то может серьезно пораниться», - говорится в посте.

Комментировавшие кадры горожане написали, что в таком состоянии лестница находится не первый год.

«Очередной ужас города», «Лестница там очень нужна», - отметили они.

В Пензе немало подобных сооружений требуют ремонта. Так, давно представляет опасность лестница, ведущая от частного сектора - Мотоциклетной и проездов Яблочкова - на улицу 8 Марта. Еще в 2020-м горожане писали, что скоро от нее останутся лишь воспоминания.

Видео группы «Короче, Пенза».