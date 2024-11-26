Сетевое издание|18+|Вторник|26 ноя 2024|12:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

В Пензе светофоры и дорожные знаки залепило снегом

Печать
Telegram

Во вторник, 26 ноября, после снегопада в Пензе ситуация на дорогах города стала сложной для водителей и пешеходов. На многих улицах из-за обильных осадков светофоры и знаки оказались залеплены снегом, а люди вынуждены ориентироваться по памяти и интуиции.

В Пензе светофоры и дорожные знаки залепило снегом

Жалобу в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru прислала горожанка Татьяна М.

«Я проехала по Лермонтова, Кирова, Калинина и Терновского, залепленных мокрым снегом знаков полно. Как водители должны ездить? Ладно, есть те, кто уже наизусть все помнит, а кто первый раз в Пензе? Это очень опасно, особенно у школ, где постоянно ходят ученики», - возмутилась женщина.

В Пензе светофоры и дорожные знаки залепило снегом

Она прикрепила фотографии залепленных снегом светофоров и знаков. Их пензячка сделала у памятника первопоселенцу, у школы № 20 на Пушанина, около детской поликлиники на той же улице и на Гидрострое. Помимо прочего, за белым покровом спрятались некоторые вывески с названиями остановок.

В Пензе светофоры и дорожные знаки залепило снегом

«Надеюсь, что все оперативно почистят и нам не придется ждать, пока само растает», - отметила Татьяна.

В Пензе светофоры и дорожные знаки залепило снегом

Подобное в Пензе уже происходило в начале года, тогда водители также ехали вслепую и рисковали попасть в аварию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте