В Пензе светофоры и дорожные знаки залепило снегом

26.11.2024 | 11:16

Во вторник, 26 ноября, после снегопада в Пензе ситуация на дорогах города стала сложной для водителей и пешеходов. На многих улицах из-за обильных осадков светофоры и знаки оказались залеплены снегом, а люди вынуждены ориентироваться по памяти и интуиции.

Жалобу в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru прислала горожанка Татьяна М.

«Я проехала по Лермонтова, Кирова, Калинина и Терновского, залепленных мокрым снегом знаков полно. Как водители должны ездить? Ладно, есть те, кто уже наизусть все помнит, а кто первый раз в Пензе? Это очень опасно, особенно у школ, где постоянно ходят ученики», - возмутилась женщина.

Она прикрепила фотографии залепленных снегом светофоров и знаков. Их пензячка сделала у памятника первопоселенцу, у школы № 20 на Пушанина, около детской поликлиники на той же улице и на Гидрострое. Помимо прочего, за белым покровом спрятались некоторые вывески с названиями остановок.

«Надеюсь, что все оперативно почистят и нам не придется ждать, пока само растает», - отметила Татьяна.

Подобное в Пензе уже происходило в начале года, тогда водители также ехали вслепую и рисковали попасть в аварию.