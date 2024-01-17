Движение вслепую: в Пензе секции светофоров залепило снегом

17.01.2024 | 10:26

Метель продолжает испытывать на прочность пензенских водителей. Апокалипсиса, вызванного снежными завалами и большим количеством ДТП, оказалось мало.

Синоптики предупреждали водителей о плохой видимости на дорогах, но никто не ожидал, что в некоторых случаях ехать придется буквально по приборам.

Утром в среду, 17 января, светодиодные светофоры в Терновке отказались помогать автомобилистам и регулировать движение.

На перекрестке улиц Терновского и Сухумской в направлении центра устройств как будто бы и вовсе не было, говорят водители, по крайней мере польза от них оценивалась нулем баллов.

«Новомодные светофоры залеплены снегом, за несколько минут зеленая секция не загорелась ни разу. Пришлось ехать вслепую...» - пожаловались пензенцы.

На 17 января в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина - очень сильный юго-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 25 метров в секунду.