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Глас народа

На улице Измайлова в Пензе перекрыли подъезд к детскому саду

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На улице Измайлова в Пензе отсутствует подъезд к детскому саду № 57 «Матрешка», расположенному вблизи остановки «Учебно-курсовой комбинат».

Об этом в четверг, 14 ноября, заявила читательница портала PenzaInform.ru, обратившаяся в рубрику «Глас народа».

На улице Измайлова в Пензе перекрыли подъезд к детскому саду

«Полностью перекрыт центральный подъезд к детскому саду, отсутствуют парковочные места. Калитка, ведущая со двора детского сада, напрямую выходит на дорогу с автомобильным движением, что создает значительный риск для детей, посещающих детский сад», - объяснила женщина.

На улице Измайлова в Пензе перекрыли подъезд к детскому саду

Нет и тротуара вдоль территории дошкольного учреждения, по которому родители и малыши могли бы спокойно передвигаться, не рискуя здоровьем.

По словам пензячки, это связано со строительными работами, развернувшимися поблизости. Она надеется, что ответственные лица примут меры для обеспечения безопасности дошкольников и других пешеходов.

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