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Глас народа

Пензячка поделилась снимками дыр на путепроводе на проспекте Победы

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В воскресенье, 13 октября, жительница областного центра Нина пожаловалась сетевому изданию «ПензаИнформ» на состояние тротуара на путепроводе на проспекте Победы.

Речь идет о пешеходной зоне на участке от колледжа транспортных технологий до торгового центра «Буратино». По словам пензячки, состояние тротуара «катастрофическое».

Пензячка поделилась снимками дыр на путепроводе на проспекте Победы

«На дороге асфальт восстанавливают регулярно, а до пешеходов дела нет. Ноги сломать можно», - возмутилась женщина.

Она обратилась к администрации Октябрьского района с просьбой принять меры, «пока не случилась беда».

Пензячка поделилась снимками дыр на путепроводе на проспекте Победы

На фото, присланных Ниной в редакцию, - сквозные дыры в пешеходной зоне моста, а также разрушенное покрытие со множеством выбоин.

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