Пензячка поделилась снимками дыр на путепроводе на проспекте Победы

В воскресенье, 13 октября, жительница областного центра Нина пожаловалась сетевому изданию «ПензаИнформ» на состояние тротуара на путепроводе на проспекте Победы.
Речь идет о пешеходной зоне на участке от колледжа транспортных технологий до торгового центра «Буратино». По словам пензячки, состояние тротуара «катастрофическое».
«На дороге асфальт восстанавливают регулярно, а до пешеходов дела нет. Ноги сломать можно», - возмутилась женщина.
Она обратилась к администрации Октябрьского района с просьбой принять меры, «пока не случилась беда».
На фото, присланных Ниной в редакцию, - сквозные дыры в пешеходной зоне моста, а также разрушенное покрытие со множеством выбоин.
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