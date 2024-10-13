Пензячка поделилась снимками дыр на путепроводе на проспекте Победы

13.10.2024 | 11:38

В воскресенье, 13 октября, жительница областного центра Нина пожаловалась сетевому изданию «ПензаИнформ» на состояние тротуара на путепроводе на проспекте Победы.

Речь идет о пешеходной зоне на участке от колледжа транспортных технологий до торгового центра «Буратино». По словам пензячки, состояние тротуара «катастрофическое».

«На дороге асфальт восстанавливают регулярно, а до пешеходов дела нет. Ноги сломать можно», - возмутилась женщина.

Она обратилась к администрации Октябрьского района с просьбой принять меры, «пока не случилась беда».

На фото, присланных Ниной в редакцию, - сквозные дыры в пешеходной зоне моста, а также разрушенное покрытие со множеством выбоин.