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Глас народа

Мертвое дерево на Олимпийской аллее пугает прохожих

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На посетителей Олимпийской аллеи в любую секунду может упасть высокое мертвое дерево. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал горожанин Сергей К.

Пензенец указал месторасположение опасного гиганта.

«Он стоит у активно используемой тропинки между центральной аллеей и той, что ближе к улице Попова», - сообщил Сергей.

Мертвое дерево на Олимпийской аллее пугает прохожих

На прикрепленных фото видно, что дерево высокое, снизу отсутствует большая часть ствола.

«На чем держится, неведомо. От каждого дуновения качается как в последний раз. Реально страшно», - отметил горожанин.

Он надеется, что ответственные лица примут меры раньше, чем случится трагедия.

Ранее на проспекте Строителей дерево рухнуло на женщину с ребенком. ЧП случилось на территории детского сада.

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