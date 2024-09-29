Мертвое дерево на Олимпийской аллее пугает прохожих

29.09.2024 | 13:01

На посетителей Олимпийской аллеи в любую секунду может упасть высокое мертвое дерево. Об этом в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал горожанин Сергей К.

Пензенец указал месторасположение опасного гиганта.

«Он стоит у активно используемой тропинки между центральной аллеей и той, что ближе к улице Попова», - сообщил Сергей.

На прикрепленных фото видно, что дерево высокое, снизу отсутствует большая часть ствола.

«На чем держится, неведомо. От каждого дуновения качается как в последний раз. Реально страшно», - отметил горожанин.

Он надеется, что ответственные лица примут меры раньше, чем случится трагедия.

Ранее на проспекте Строителей дерево рухнуло на женщину с ребенком. ЧП случилось на территории детского сада.