Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

На проспекте Строителей дерево рухнуло на женщину с ребенком

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на проспекте Строителей на женщину с ребенком упало дерево. ЧП случилось на территории детского сада.

О происшествии сообщил телеграм-канал «Черный список Пенза». По словам автора поста, речь идет о детсаде № 141. Дерево упало утром 12 сентября, когда родители отводили малышей в группы. Женщина была вынуждена обратиться в травмпункт.

На проспекте Строителей дерево рухнуло на женщину с ребенком

«Это не первый случай в этом детском саду, 10 августа другое дерево тоже упало», - добавил автор.

Местные активисты уже попросили власти заняться опиловкой и ликвидацией аварийных растений.

ЧП прокомментировал представитель управления образования города.

«Ранее при визуальном осмотре упавшее дерево внешне не вызывало никаких опасений. Обследование деревьев в учреждении было проведено в июне. В течении летнего периода на территории детского сада № 141 проводилась опиловка сухих веток деревьев, в т. ч. и у упавшего дерева.

В управлении образования запланировано совещание руководителей образовательных учреждений, на котором будет обсуждаться вопрос дополнительной опиловки деревьев», - написал он.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото канала «Черный список Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте