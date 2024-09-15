На проспекте Строителей дерево рухнуло на женщину с ребенком

15.09.2024 | 10:21

В Пензе на проспекте Строителей на женщину с ребенком упало дерево. ЧП случилось на территории детского сада.

О происшествии сообщил телеграм-канал «Черный список Пенза». По словам автора поста, речь идет о детсаде № 141. Дерево упало утром 12 сентября, когда родители отводили малышей в группы. Женщина была вынуждена обратиться в травмпункт.

«Это не первый случай в этом детском саду, 10 августа другое дерево тоже упало», - добавил автор.

Местные активисты уже попросили власти заняться опиловкой и ликвидацией аварийных растений.

ЧП прокомментировал представитель управления образования города.

«Ранее при визуальном осмотре упавшее дерево внешне не вызывало никаких опасений. Обследование деревьев в учреждении было проведено в июне. В течении летнего периода на территории детского сада № 141 проводилась опиловка сухих веток деревьев, в т. ч. и у упавшего дерева.

В управлении образования запланировано совещание руководителей образовательных учреждений, на котором будет обсуждаться вопрос дополнительной опиловки деревьев», - написал он.