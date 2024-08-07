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Общество

У опасного перехода на ул. Мира появится лежачий полицейский

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Пешеходный переход на улице Мира, вблизи домов № 45 и 55, ждет обновление. О планах в среду, 7 августа, рассказали в городском управлении ЖКХ.

За слабоосвещенной зеброй уже закрепилась нехорошая слава: там часто сбивают людей. Местные жители неоднократно просили обезопасить пешеходов, установив светофор или искусственные неровности.

«Когда сделают обещанные лежачие полицейские? Скоро уже учебный год начинается», - поинтересовался пользователь Ринат С. в группе губернатора во «ВКонтакте».

Представитель УЖКХ ответил мужчине, что сейчас «рассматривается возможность совмещения пешеходного перехода и искусственной дорожной неровности».

Что касается дополнительного светодиодного освещения типа «кососвет», о котором ранее заявлялось, то оно будет смонтировано в августе этого года.

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