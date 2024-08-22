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Глас народа

Пензячка пожаловалась на неудобное сиденье в маршрутке № 4

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Пассажиры маршрутки № 4 вынуждены ездить в стесненных условиях. На слишком узкое пространство между сиденьями пожаловалась горожанка Дарья в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

Вечером в четверг, 22 августа, девушка ехала в салоне маршрутки с госномером Р389НК/58.

«Хочу показать, как неудобно бывает некоторым пассажирам. Мало того, что сиденье «убитое», с оторванной ручкой и вставленной вместо нее крышкой от бутылки, так еще и места для ног нет! Только маленькие дети смогут сесть нормально, а взрослым ноги куда деть? Особенно если у окна расположится кто-то крупный, а народу много? Ехала в забитой такой однажды, так и не нашла удобную позу на этом месте и встала», - пожаловалась горожанка.

Пензячка пожаловалась на неудобное сиденье в маршрутке № 4

В доказательство своих слов она прислала кадры. На них видно, что расстояния между креслами для комфортной поездки недостаточно.

Пензячка пожаловалась на неудобное сиденье в маршрутке № 4

«Вообще-то мы платим по 32 рубля, а расставить сиденья по салону нормально не могут. Зачем такие машины вообще покупать, где людям неудобно?» - отметила Дарья.

Пензячка пожаловалась на неудобное сиденье в маршрутке № 4

В Пензе пассажиры маршруток нередко жалуются на места, рассчитанные на детей или низкорослых людей. В декабре отсутствие пространства для ног между сиденьями в маршрутке № 1 вывело из себя другую жительницу областного центра, которая также пожаловалась в редакцию портала.

«Разве могут так стоять сиденья в заводской сборке? Куда я должна сесть? У меня рост - 173 сантиметра. Положить ноги на соседку напротив?» - возмутилась она.

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