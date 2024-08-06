Пензячка показала «самый позорный двор в Арбекове»

06.08.2024 | 20:19

Вечером во вторник, 6 августа, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru с просьбой о помощи обратилась жительница Арбекова Марина Ш.

Она рассказала об ужасном состоянии дороги рядом с домом № 3 на улице Онежской и № 2 на Глазунова.

«Живу здесь 25-й год, ситуация не меняется, дорога ужасная. Много раз ремонтировали и засыпали, но она портится», - написала Марина.

По ее словам, недавно местные жители всем двором складывались на восстановление покрытия, но деньги раздали обратно, потому что нужную сумму не собрали.

«Мы уже отчаялись. У моей семьи нет машины, но дорога портит жизнь и нам. Продолжать жить с ней невозможно», - констатировала Марина.

Пензячка с горечью отметила, что таксисты называют ее двор «самым позорным в Арбекове» и нередко даже отказываются принимать заказ.

Марина надеется, что власти города обратят внимание на проблему и помогут решить ее.