В Пензенском районе от удара молнии сгорел дом

04.07.2024 | 16:20

Днем в четверг, 4 июля, в Пензенском районе случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по региону в 13:16.

На улице Дачной в деревне Марьевке полностью сгорел садовый дом площадью 3×10 метров.

«К тушению от МЧС России привлекалось 3 единицы техники, 5 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе главного управления.

Предварительная причина случившегося - грозовой разряд.

18 июня в селе Ульяновка Кузнецкого района от удара молнии загорелся частный дом, огонь охватил площадь 80 кв. м. Никто из людей также не пострадал.

В начале июня жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.