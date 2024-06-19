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Глас народа

Пензенцы с ул. Камыши-Хвощи оказались отрезаны от мира

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Жители улицы Камыши-Хвощи, которая располагается в одноименном поселке, относящемся к Пензе, лишены нормального транспортного сообщения. Один из них пожаловался на ситуацию, написав в редакцию PenzaInform.ru.

«Улица Камыши-Хвощи отрезана от города мостом длиной около 3 км. Есть 12-й маршрут (Пенза-I - Военный городок № 2), который должен по пути в Пензу делать небольшой крюк и заезжать на остановку к нам, но он не заезжает. А когда едешь из города, маршрутка № 12 тоже через раз по просьбе заезжает на остановку. Чаще везет до Монтажного и на обратной дороге выкидывает на мосту, чтобы не проезжать лишние 700 м», - рассказал мужчина.

Пензенец оформлял жалобы на «Госуслугах», и ему пришел ответ от минцифры, что автобусы № 12 при движении от Пензы-I осуществляют заезд на остановку, в район примыкания ул. Камыши-Хвощи к транспортной развязке, по требованию пассажиров. А изменение схемы маршрута до ул. Камыши-Хвощи является нецелесообразным.

Мужчина позвонил перевозчику по телефону, обозначенному в салоне маршрутки. Ему ответили, что заезжать на указанную остановку не обязаны и это дело добровольное.

Получается, что жители улицы Камыши-Хвощи отрезаны от мира, пояснил пензенец. Тем, у кого нет машины, чтобы попасть в город, нужно пройти по лесу 1,2 км, потом подняться на мост по отвесной лестнице, перепрыгнуть полуметровое ограждение и в нарушение всех правил поймать маршрутку. Другой вариант - идти пешком до Шуиста.

«Я бьюсь не за себя, у меня машина. Но моя мама к детям приезжает, теща - каждый день их встречаю. Плюс там живет около 150 домов на улице», - отметил горожанин.

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