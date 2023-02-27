Пензенцу рассказали о задачах платной парковки у вокзала

27.02.2023 | 15:45

В Пензе платная парковка на Привокзальной площади пустует, однако ее нельзя было не сделать.

На невостребованность стоянки указал пользователь Алексей в группе губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Нет там машин. И не будет. Выброшенные деньги», - высказался пензенец.

Сотрудник управления ЖКХ города ответил, что главная цель организации платных парковок - упорядочить стоянку машин, сократить число нарушений правил дорожного движения, создать комфортную среду для пешеходов и автомобилистов.

«Упорядочить движение транспортных средств на территории Привокзальной площади станции Пенза-I нужно в первую очередь исходя из требований безопасности. Вокзал является стратегическим объектом, местом массового скопления людей, в связи с этим на прилегающей к нему территории необходима организация контроля потоков транспорта. Формат платной парковки выбирается исходя из мировой практики, которая и в Москве, и в других городах России показала свою эффективность», - объяснили пензенцу.

Первые 20 минут пользования стоянкой бесплатные, далее - 30 рублей в час. В УЖКХ добавили, что оставить машину на ней можно как на короткое время, так и на длительный срок.

В Пензе растет число платных муниципальных парковок. Недавно они появились и на улицах Гагарина, Советской, Карла Маркса, Свердлова. Однако горожане нередко игнорируют такие стоянки, предпочитая оставлять транспорт в других местах, в некоторых случаях неположенных.