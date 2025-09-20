Сетевое издание|18+|Суббота|20 сен 2025|20:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Соцсети: в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП

Печать
Telegram

В субботу, 20 сентября, на трассе М-5 в Бессоновском районе столкнулись несколько автомобилей. По словам очевидцев, в ДТП погибли люди.

Кадры с места аварии появились в Сети. Водители сообщили, что на 656-м километре трассы, между селами Кижеватово и Трофимовка, столкнулись Renault Duster, Chevrolet и фура.

«Возможно, в ДТП попали и больше машин», - рассказал очевидец.

Оба легковых автомобиля от удара сильно деформировало. Сообщается, что 2 человека погибли.

Соцсети: в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП

Из-за аварии движение на участке трассы затруднено.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

19 сентября на 724-м километре трассы М-5 в Кузнецком районе опрокинулся Nissan Note. В ДТП погибла 75-летняя пассажирка автомобиля.

Также 19 сентября на 604-м километре М-5 в Мокшанском районе столкнулись автобус Москва - Кузнецк и «Лада-Калина». 22-летний водитель легковой машины, а также его пассажиры, юноши 17 и 18 лет, скончались на месте происшествия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео «ДТП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети