Соцсети: в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП

20.09.2025 | 20:03

В субботу, 20 сентября, на трассе М-5 в Бессоновском районе столкнулись несколько автомобилей. По словам очевидцев, в ДТП погибли люди.

Кадры с места аварии появились в Сети. Водители сообщили, что на 656-м километре трассы, между селами Кижеватово и Трофимовка, столкнулись Renault Duster, Chevrolet и фура.

«Возможно, в ДТП попали и больше машин», - рассказал очевидец.

Оба легковых автомобиля от удара сильно деформировало. Сообщается, что 2 человека погибли.

Из-за аварии движение на участке трассы затруднено.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

19 сентября на 724-м километре трассы М-5 в Кузнецком районе опрокинулся Nissan Note. В ДТП погибла 75-летняя пассажирка автомобиля.

Также 19 сентября на 604-м километре М-5 в Мокшанском районе столкнулись автобус Москва - Кузнецк и «Лада-Калина». 22-летний водитель легковой машины, а также его пассажиры, юноши 17 и 18 лет, скончались на месте происшествия.