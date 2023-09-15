Пензенцы уверены, что развязка на ГПЗ не решит проблем

15.09.2023 | 11:08

На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» жители Пензы выразили сомнения в необходимости появления развязки в микрорайоне ГПЗ-24, на улицах Антонова и Измайлова.

Подрядчиком станет пензенская организация. Основная работа начнется в 2024 году, а подготовку начнут уже в этом.

Планируется, что новая развязка разгрузит дороги. Заезд на нее по улице Измайлова по направлению в центр будет с двух полос, из центра транспорт будет двигаться по трем полосам.

Однако часть пензенцев раскритиковала проект.

«С Ново-Казанской сейчас выезжать проблематично! А с такой развязкой станет невыносимо!» - гласит один из комментариев к посту о развязке.

«Как с улицы Антонова попасть на Ново-Казанскую? Придется доехать до моста, под ним отстоять очередь на выезд и вернуться к кольцу?» - обрисовал перспективу еще один участник обсуждения.

Горожане не только критикуют проект, но и предлагают свои варианты, например выезд с Ново-Казанской на Стрельбищенскую через новый ФОК и расширение дорожного полотна.

«Не кольцо надо делать, а расширять дороги - делать не две полосы, а три. Район расширяется, жителей становится больше, поток машин увеличивается, а полосы две. Толку-то от кольца, как стояли, так и будем стоять», - написал один из участников обсуждения.

Тему подняли и на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

«Если бы хоть кто-то задумался о смысле строительства кольцевой развязки на Антонова - они бы отбросили эту идею. В чем логика кольца, если дальше до путепровода идет одна дорога, которая и без того стоит по утрам и вечерам в часы пик? Единственно верное решение - перестать разрешать строительство новых домой в районах, где этого не позволяет инфраструктура», - высказала свою точку зрения горожанка.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ также поступило предложение от неравнодушного пензенца.

«По Измайлова и Антонова очень интересно, конечно, но что-то совсем упустили, что пропускная способность данных улиц затруднена. Пробка возникает еще до пересечения данных улиц. Это происходит у моста на улице Измайлова, где транспорт движется по одной полосе с улицы Автономной и в обратном направлении в сторону Маяка. Вот где в первую очередь нужно было принять решение по нормализации движения и проведении работ по расширению дороги!» - изложил свое мнение горожанин.

Он добавил, что новая развязка может превратиться в подобие Бакунинского моста: «вроде сделали, но после него с одной стороны - «бутылочное горлышко» в сторону Маяка, а с другой - почти тупик в сторону рынка и неудобная схема движения».