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Глас народа

Перекопаны все тротуары: на ГПЗ школьники рискуют жизнью

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Утром в четверг, 14 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель микрорайона ГПЗ, рассказавший о проблеме, с которой местные столкнулись из-за строительства дороги на пересечении улиц Измайлова и Антонова.

Перекопаны все тротуары: на ГПЗ школьники рискуют жизнью

«Перекопаны все тротуары, дети и взрослые вынуждены идти по проезжей части. Дети ходят в школу № 77, и мы переживаем за безопасность наших детей», - написал пензенец.

Перекопаны все тротуары: на ГПЗ школьники рискуют жизнью

На присланных им фотографиях видно, что часть тротуара у спортивного комплекса «Восток» на Измайлова оказалась заблокирована, поэтому ученики шагают по краю проезжей части, подвергая свою жизнь опасности.

Перекопаны все тротуары: на ГПЗ школьники рискуют жизнью

На пересечении Антонова и Измайлова строится развязка, работы планируют завершить к ноябрю 2024 года. На подготовительном этапе переустраивали газовые, водопроводные и электрические сети, каналы связи, а также ливневую канализацию.

Перекопаны все тротуары: на ГПЗ школьники рискуют жизнью

Чиновники надеются, что новый объект поможет решить проблемы с вечными заторами на въезде в микрорайон и при выезде из него. Сами пензенцы не раз высказывали мнение, что движение на ГПЗ, напротив, затруднится.

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