Из крана в селе Пензенского района потек черный песок

15.06.2021 | 09:02

В понедельник, 14 июня, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница области Елизавета. Женщину неприятно удивило качество воды в селе Князевка Пензенского района.

«Приехали мы навестить родных в деревню, открыли кран, чтобы посуду помыть, а там такая вода идет - черный песок. А на руках остается масляная пленка», - рассказала женщина.

Свои слова она проиллюстрировала роликом, на котором видно серую жидкость, текущую из крана, в раковине - черный осадок.

Жители региона и Пензы нередко жалуются в социальных сетях и в аккаунтах врио губернатора Олега Мельниченко на качество питьевой воды. Так, ресурс, который невозможно употреблять, подают в Кузнецке, микрорайоне Заря.

А в апреле в Каменке из кранов многоэтажек на улицах Дружбы и Космонавтов потекла техническая вода. Горожан отталкивал не только ее запах, но и маслянистые разводы на руках и посуде. Выяснилось, что каким-то образом теплоноситель попал в систему водоснабжения.