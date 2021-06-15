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Глас народа

Из крана в селе Пензенского района потек черный песок

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В понедельник, 14 июня, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница области Елизавета. Женщину неприятно удивило качество воды в селе Князевка Пензенского района.

«Приехали мы навестить родных в деревню, открыли кран, чтобы посуду помыть, а там такая вода идет - черный песок. А на руках остается масляная пленка», - рассказала женщина.

Свои слова она проиллюстрировала роликом, на котором видно серую жидкость, текущую из крана, в раковине - черный осадок.

Жители региона и Пензы нередко жалуются в социальных сетях и в аккаунтах врио губернатора Олега Мельниченко на качество питьевой воды. Так, ресурс, который невозможно употреблять, подают в Кузнецке, микрорайоне Заря.

А в апреле в Каменке из кранов многоэтажек на улицах Дружбы и Космонавтов потекла техническая вода. Горожан отталкивал не только ее запах, но и маслянистые разводы на руках и посуде. Выяснилось, что каким-то образом теплоноситель попал в систему водоснабжения.

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Гость||

Нефть! Теперь заживёте из бедуинов, как арабы миллиардерами будете.

Из грязи в князи!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, ресурс, который невозможно употреблять, подают микрорайоне Заря.
А говорили там рай и воздух свеж?

Гость||

Гость писал(a):

Нефть! Теперь заживёте из бедуинов, как арабы миллиардерами будете.

Из грязи в князи!

Откуда там нефть то ? Там только 2 ветки газопровода идут и все. Вообще странно это все.

Имя: Гость
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