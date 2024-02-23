В Кузнецке с гололедом борется рассыпанный на дорогах мусор

23.02.2024 | 11:40

Кузнечанин призвал автомобилистов быть внимательными на городских дорогах. Их посыпали песком, смешанным с мусором.

Возможно, среди отходов попадутся саморезы и гвозди, предупредил мужчина.

Запись с пескотрясом, который вышел на борьбу с гололедом, появилось в пятницу, 23 февраля, в кузнецкой группе соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как на проезжую часть сыплются бутылки, салфетки, пакеты.

Автор съемки едет следом и не может скрыть своего удивления.

«Все, что нашли, то и загрузили», «Это вредительство», «Весной с талыми водами все в Труеве будет», «Какой ужас, как до такого вообще додумались?» - прокомментировали видео кузнечане.

Официального ответа по поводу такого способа борьбы с гололедом в городе пока нет.