В Кузнецке с гололедом борется рассыпанный на дорогах мусор

Кузнечанин призвал автомобилистов быть внимательными на городских дорогах. Их посыпали песком, смешанным с мусором.
Возможно, среди отходов попадутся саморезы и гвозди, предупредил мужчина.
Запись с пескотрясом, который вышел на борьбу с гололедом, появилось в пятницу, 23 февраля, в кузнецкой группе соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как на проезжую часть сыплются бутылки, салфетки, пакеты.
Автор съемки едет следом и не может скрыть своего удивления.
«Все, что нашли, то и загрузили», «Это вредительство», «Весной с талыми водами все в Труеве будет», «Какой ужас, как до такого вообще додумались?» - прокомментировали видео кузнечане.
Официального ответа по поводу такого способа борьбы с гололедом в городе пока нет.
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