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Глас народа

В Монтажном люди не знают, что делать со сворами собак

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Стаи собак в поселке Монтажном (Железнодорожный район Пензы) пугают местных жителей. Жалоба на большое количество безнадзорных животных поступила в редакцию «ПензаИнформ».

«У кого как, а у нас на Монтажке - вот так... Куда только не обращались, не писали!.. Звонили... Своры бегают», - сообщил очевидец.

Для наглядности он прислал несколько фотографий с гуляющими по улицам псами. На одной из них запечатлены 8 особей, на другой - 9. Ошейников на них не видно.

В Монтажном люди не знают, что делать со сворами собак

По словам автора, службы по отлову приезжали и не раз. Но каждая попытка найти животных завершалась неудачей. В эти моменты, по его предположению, стаи где-то временно прятала дворник.

«Кто-то ее постоянно предупреждал», - заявил пензенец.

Жители областного центра, узнавшие о ситуации в Монтажном, рассказали и о других местах, требующих внимания.

«Неделю назад на улице Чкалова такая же стая утром третировала прохожих. У меня из пакета вырвала кусок просто так, походя...», «У «Глобуса» вчера утром стая бежала рядом со мной до остановки. Не знаешь, что от них ожидать», «Во двор на Бородина, 20, тоже регулярно забегают, да целенаправленно в воздуховоды в подвал лезут по несколько сразу - одна в одно окошко, другие в соседнее... Кошек ищут, их уж и не осталось почти... А потом вылезают, но не уходят - стоят, смотрят в сторону подвала, выжидают... Страшно смотреть...» «В Терновке рядом с 59 школой тоже стая бегает. Я 13 собак насчитала и это рядом со школой», - написали горожане.

Ранее в Пензе свора накинулась на девочку, ученице с трудом удалось вырваться. Она бросила в сторону животных сумку и добежала до школы.

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