В Пензе разберутся со случаем нападения собак на школьницу

06.02.2024 | 18:31

В Пензе случаем с нападением бездомных собак на ребенка занялась прокуратура.

Все произошло днем 28 декабря на территории школы № 20 на улице Экспериментальной в Гидрострое. Стая накинулась на девочку, ученице с трудом удалось вырваться. Она бросила в сторону животных сумку и добежала до школы.

«Девочка отделалась сильным испугом и стрессом, однако, если бы не длинная куртка, она могла получить серьезные травмы», - написала в Сети горожанка, рассказавшая о ЧП.

Одежда оказалась повреждена.

«В связи с ненадлежащей организацией работы по отлову безнадзорных животных начальнику УЖКХ г. Пензы внесено представление. Кроме того, внесено представление директору образовательной организации в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во время их нахождения в образовательной организации», - сообщила старщий помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Акты сейчас находятся на рассмотрении.