Сетевое издание|18+|Среда|14 фев 2024|09:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензячку возмутил ребенок, счищавший снег с «врастайки»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на видеокамеру попал мальчик лет 12, который залез на капот машины и, ползая на коленях, энергично и усердно счистил снег ладонями. Видеозапись сделана во вторник, 13 февраля, в 14:40.

Такое поведение не понравилось местной жительнице.

«Всех хочу предупредить, что в Заводском районе, на ул. Германа Титова, появился вот такой разбойник. Он любитель чистить машины необычным образом. Хочу обратиться к родителям этого ребенка! Если вы своего героя узнали, то проведите с ним беседу, или будем обращаться в полицию», - пригрозила она.

Однако пользователи Сети не увидели в поведении мальчика ничего страшного. По их отзывам, это транспортное средство давно отжило свой век и не может использоваться по назначению.

«А где там автомобиль то? Там автохлам стоит, который занимает парковочное место, препятствует очистке территории от снега и мусора, а также портит вид общественного пространства! И такого хлама по несколько штук у каждого МКД и на парковках», - высказался один из них.

«Вы посмотрите, по какой он машине лазит, она не ездит уже лет 20. Рядом машина стоит, вот он по ней не лазит», «Эта трахома в снег вросла. Ничего страшного не сделал пацан», «На «врастайке» можно», - поддержали это мнение другие комментаторы.

«Старался как мог сделать доброе дело!», «Ой, какой хороший мальчик, решил помочь машину очистить от снега», «Мдаа, такого дворника загубят», - пошутили участники обсуждения.

Видео «Пенза новости».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте