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Глас народа

В Пензе стая собак на оживленной дороге удивила водителей

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В Пензе стая собак перешла дорогу по правилам и впечатлила водителей. Видеозапись появилась в Сети.

В Пензе стая собак на оживленной дороге удивила водителей

На кадрах запечатлены 11 собак (от взрослых особей до щенков), оказавшихся на зебре на улице Чаадаева (перекресток с Дружбы). Животные аккуратно ступают на проезжую часть, добираются почти до середины дороги и смотрят направо, как с детства учат людей.

В Пензе стая собак на оживленной дороге удивила водителей

Благодаря этому псы замечают движущийся троллейбус № 9. Собаки останавливаются и отходят назад. Когда транспорт проезжает, они благополучно добегают до нужной стороны дороги.

В Пензе стая собак на оживленной дороге удивила водителей

«Иногда четырехлапые гораздо умнее двуногих…» - заявил автор ролика.

Пензенцы, посмотревшие видео, оценили сообразительность братьев меньших. Однако некоторых напугало количество собак.

«Это конечно мило, но стремновато, что так много собак бродит», «Троллейбусу, как трамваю, уступают все», «В будущий цирк их», «Не хотела бы я встретиться с такой бригадой», - отметили горожане.

Ранее в Заречном лоси, переходящие дорогу, попали на видео. Пара животных неспешно пересекла проезжую часть в положенном месте.

«У нас даже лоси знают правила дорожного движения», - пошутил зареченец Александр Малышев.

Источник видео - t.me/sova_penza58.

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