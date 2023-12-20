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Глас народа

На ул. Кирова пешеходы мочат ноги по щиколотку, чтобы перейти дорогу

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«Площадь вылизали, а перейти дорогу к ней невозможно!» - пожаловалась жительница Пензы, написавшая в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

На ул. Кирова пешеходы мочат ноги по щиколотку, чтобы перейти дорогу

Женщина рассказала о пешеходном переходе через улицу Кирова у площади Ленина - напротив дома № 67. С обеих сторон люди, которые хотят пересечь дорогу, вынуждены наступать в глубокую лужу.

На ул. Кирова пешеходы мочат ноги по щиколотку, чтобы перейти дорогу

«Переплываем - не обойти ни слева, ни справа. Зато на площади вчера (19 декабря) трактор с метелкой ездил вокруг сугроба и придавал ему красивую форму! А второй убирал площадь. И еще бригада коммунальщиков с лопатами трудилась. Площадь идеально выскоблена! Но нам уже не нужна ваша елочка, если ноги мокрые по щиколотку!» - написала пензячка.

На ул. Кирова пешеходы мочат ноги по щиколотку, чтобы перейти дорогу

По словам горожанки, глубокие лужи на этом переходе образуются при каждой оттепели уже много лет. Ливневка не справляется.

«Честно говоря, я не знаю, какой выход из этой ситуации. Вовремя расчищать, убирать снежные валики... Всегда думалось, что у коммунальщиков много другой важной работы, но, после того как понаблюдала за тем, что происходит на площади Ленина, сложно сдержать негодование», - подытожила пензячка.

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