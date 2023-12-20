На ул. Кирова пешеходы мочат ноги по щиколотку, чтобы перейти дорогу

20.12.2023 | 10:26

«Площадь вылизали, а перейти дорогу к ней невозможно!» - пожаловалась жительница Пензы, написавшая в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

Женщина рассказала о пешеходном переходе через улицу Кирова у площади Ленина - напротив дома № 67. С обеих сторон люди, которые хотят пересечь дорогу, вынуждены наступать в глубокую лужу.

«Переплываем - не обойти ни слева, ни справа. Зато на площади вчера (19 декабря) трактор с метелкой ездил вокруг сугроба и придавал ему красивую форму! А второй убирал площадь. И еще бригада коммунальщиков с лопатами трудилась. Площадь идеально выскоблена! Но нам уже не нужна ваша елочка, если ноги мокрые по щиколотку!» - написала пензячка.

По словам горожанки, глубокие лужи на этом переходе образуются при каждой оттепели уже много лет. Ливневка не справляется.

«Честно говоря, я не знаю, какой выход из этой ситуации. Вовремя расчищать, убирать снежные валики... Всегда думалось, что у коммунальщиков много другой важной работы, но, после того как понаблюдала за тем, что происходит на площади Ленина, сложно сдержать негодование», - подытожила пензячка.