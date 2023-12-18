В Колышлее инвалиду привезли кучи снега после жалобы на уборку

18.12.2023 | 15:06

В Колышлее инвалид пожаловался на плохую уборку в поселке и вместо адекватного ответа получил кучи снега перед домом. О странной реакции коммунальщиков на критику рассказал местный житель Павел Е. в группе ЦУРа в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, все началось с того, что он выложил сообщение в интернете.

«Вчера в местной новостной ленте от администрации поселка написали, что у нас регулярно и хорошо убирают снег, на что я оставил свой комментарий, что это неправда, дороги у нас в ужасном состоянии», - рассказал Павел.

После этого к дому мужчины несколько раз подъезжал КамАЗ с работником администрации.

«Специально сгруживал снег с обочины к проходу моей калитки и моего гаража, чуть не повредив около дома бордюры. Я являюсь инвалидом с рождения второй группы, «без рук». Данный человек причинил мне моральный, физический и психологический вред», - заявил местный житель.

На жалобу ответили представители администрации Колышлейского района, человеку принесли извинения.

«С работниками, осуществляющими уборку снега в рабочем поселке, проведена беседа, работникам указано на недопущение подобных ситуаций впредь», - прокомментировали они.

Как оказалось, Павел не единственный житель, на подходе к дому которого появилась преграда из снежных навалов.

«У нас тоже весь снег под машину зачистили. Часа 2 расчищали», - отметила Юлия А., прикрепив фотографию заблокированного автомобиля.

Фото № 1 и 2 - Павел Е. Фото № 3 - Юлия А.