Дети начали кататься с горы снега на площади Ленина

Горки из снега на площади Ленина не будет, сообщили ранее в городском управлении культуры. Однако юные пензенцы решили иначе и превратили навалы в аттракцион.
Дети, катавшиеся с импровизированной горки, привлекли внимание пензячки Дарьи Ж., проходившей мимо. Она прислала кадры с играющими ребятами в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».
«И все-таки было бы здорово, если бы настоящая снежная горка появилась. Погода позволяет, дети счастливы. Я помню, как было весело в ледяных городках, все казалось таким сказочным, создавало новогоднее настроение», - отметила Дарья.
Женщина предположила, что строительство горки не должно отнять много времени и сил. Нужны лишь трактор и снег, которого достаточно на ближайших территориях.
«А если рабочих нет, то пензенцы могли бы сплотиться, сами родители, и построить из привезенного материала горку - ради своих же детей. Давайте вернем традицию, проведем акцию», - поделилась идеей горожанка.
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