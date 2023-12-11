В подвал дома на ул. Мира в Пензе 2 недели прибывает вода

11.12.2023 | 11:59

Жители дома № 33 на улице Мира в Пензе в растерянности: у них с 27 ноября заливает подвал, аварийная служба ресурсоснабжающей организации неоднократно оповещена, но за 2 недели так ничего не изменилось. Вода продолжает прибывать.

«Она поступает по лоткам труб теплоснабжения. Об этом я, как председатель ТСН (жилья) «Мирный», сразу сообщила в аварийную службу, далее звонила многократно. От первых обращений отмахивались под предлогом, что дело в мифических засорах канализации, подъеме грунтовых вод или разрывах труб отопления; позже заявка, по словам диспетчеров, каждый раз дублировалась, но на место никто не являлся. А вода продолжила прибывать в подвал, теперь он фактически полностью затоплен», - рассказала председатель ТСН (жилья) дома № 33.

Под угрозой повреждения находятся имущество жильцов, электрооборудование всего дома, общедомовые приборы учета.

Местный сантехник заверил, что идет утечка именно холодной воды. «По его словам, эта вода, в частности, охлаждает теплоноситель в трубах, что в самые морозы дополнительная проблема для котельной», - добавила председатель ТСН (жилья).

Где именно случился прорыв, неизвестно, так же, как и когда ресурсники займутся проблемой.

«Я не знаю, что нужно сделать, чтобы на заявку отреагировали. Просто руки опускаются от ощущения собственного бессилия. Что же нужно сделать, чтобы нашу беду не игнорировали?..» - выразила недоумение жительница Пензы.