Антивандальные шары не выдержали ремонта Московской

30.10.2023 | 19:15

Пензенцы заметили, что антивандальные шары, установленные на улице Московской, вновь разрушаются.

Снимки объектов, сделанные в районе пересечения пензенского Арбата и улицы Максима Горького, появились в понедельник, 30 октября, в социальной сети «ВКонтакте».

«Начала отваливаться скорлупа от декоративных шаров. Все потресканные. Явно не выдержали перемещения при ремонтных работах», - посетовала автор фото.

Антивандальные шары на Московской установили в январе 2018 года. Тогда в управлении ЖКХ города заверяли пензенцев, что архитектурные формы надежные, они изготовлены из стеклофибробетона.

Однако, как показала практика, конструкции непрочные, они трескаются и осыпаются. Специалистам пришлось регулярно восстанавливать их.

В мае этого года читательница сетевого издания «ПензаИнформ» предложила убрать антивандальные шары с улицы. «Они все в трещинах, кое-где отколоты. Только портят вид», - высказала свое мнение женщина.

Фото vk.com/penzanovosti.