Антивандальные шары не выдержали ремонта Московской

Пензенцы заметили, что антивандальные шары, установленные на улице Московской, вновь разрушаются.
Снимки объектов, сделанные в районе пересечения пензенского Арбата и улицы Максима Горького, появились в понедельник, 30 октября, в социальной сети «ВКонтакте».
«Начала отваливаться скорлупа от декоративных шаров. Все потресканные. Явно не выдержали перемещения при ремонтных работах», - посетовала автор фото.
Антивандальные шары на Московской установили в январе 2018 года. Тогда в управлении ЖКХ города заверяли пензенцев, что архитектурные формы надежные, они изготовлены из стеклофибробетона.
Однако, как показала практика, конструкции непрочные, они трескаются и осыпаются. Специалистам пришлось регулярно восстанавливать их.
В мае этого года читательница сетевого издания «ПензаИнформ» предложила убрать антивандальные шары с улицы. «Они все в трещинах, кое-где отколоты. Только портят вид», - высказала свое мнение женщина.
Фото vk.com/penzanovosti.
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