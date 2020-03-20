20.03.2020 | 19:26

Как скорлупа с яиц, с бетонных шаров на Московской отваливаются куски покрытия. Почти все в ряду облупились.

«Может, они лопаются сами по себе? Туфту гонят, что еще сказать», - предположил мужчина.

Архитектурные формы на главной улице Пензы установили в январе 2018-го. Население не восприняло их как суперпрочные, но начальник управления ЖКХ уверял, что шары надежные.

«Все они изготовлены из стеклофибробетона, то есть бетона самой большой прочности, 600-го. Также сделано заглубление в землю, чтобы не было возможности (мы уж не говорим о том, чтобы сдвинуть, потому что вес у них довольно большой - порядка 150 кг) физического воздействия какой-либо техникой», - подчеркивал Андрей Гришин.

Функция круглых конструкций - заградительная. Они перекрывают потенциальные въезды посторонним на главную пешеходную улицу. Но для спецтехники такую возможность предусмотрели - цепь натягивают или опускают.

Недолговечность шаров подтвердилась через месяц после их установки. Кто-то надколол одну конструкцию в ряду перед улицей Кураева и сдвинул с места.

«Хулиганы какие-нибудь. Что же, техника специально будет ломать? Это, наверное, кто-то специально», - предположил мужчина.

К лету 2018-го почти в каждом ряду появились подбитые сферы, трещины разрезали поверхность.

К чемпионату мира мэрия решила нарядить шары в чехлы с футбольной тематикой. Хулиганы терпели месяца полтора, в середине июля все же изуродовали.

Больше всего разбитых шаров - в ряду у фонтана. Стоящие напротив повреждены минимально, лишь один, с небольшими трещинами, разрисовали.

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