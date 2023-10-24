Водителей поджидает опасность на парковке на улице Лермонтова

24.10.2023 | 13:04

В Пензе на улице Лермонтова, у парковки напротив Соборной площади, водителей подстерегает опасность. Сломанное дерево может рухнуть в любой момент.

Об этом во вторник, 24 октября, предупредили участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

На кадрах, появившихся в чате, - дерево у стоянки. Ствол треснул пополам, но пока держится. Совсем близко парковочные места. На момент съемки они были пустыми.

Автор ролика Татьяна Косова чуть позже написала, что позвонила в ГИБДД, чтобы сообщить об опасном дереве.

«Отправили в Зеленхоз. Дозвонилась. Сказали, что сейчас новое положение: надо звонить в управление ЖКХ, они создадут комиссию, оценят состояние дерева, потом дадут распоряжение на спил, если сочтут нужным, Зеленхозу. Бюрократия в действии. Дождутся, когда эта махина сомнет машин 5-6, а потом дадут распоряжение. Но в Зеленхозе пообещали попытаться что-то сделать», - пожаловалась Татьяна.

20 июня дерево рухнуло на том же участке улицы Лермонтова, где сейчас обнаружилось аварийное растение. ЧП спровоцировало затор. Кроме того, крона оборвала провода, они коснулись одного из автомобилей, и водитель получил электротравму.

Видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы.