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Глас народа

Житель Сердобска пожаловался на освещение городских дорог

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В редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Сердобска, которого категорически не устраивает освещение пешеходных переходов в городе в темное время суток.

«Год назад глава Сердобска (района. - Прим. ред.) Бедикин обещал, что пешеходные переходы будут освещены должным образом. Прошел год, на улице глаз коли, так и водители слепят друг друга китайским ксеноном!

Вопрос: сколько людей должно травмироваться/погибнуть (не дай бог), чтоб повесили освещение над переходами по-нормальному, а не со «свечками» для отчета?!» - написал сердобчанин.

Он приложил к сообщению видеозапись своей вечерней поездки по городу в дождь. Мужчина уточнил, что двигался со скоростью 40 км/ч на автомобиле УАЗ, который выше обычных машин.

«Участок от центра по ул. Красной, движение от центра на выезд, перекрестки Красная - Яблочкова, Красная - Балашовская, Красная - Лесная. Ослепление водителей видно наглядно. Если можно установить подсветку - это нужно сделать», - подытожил сердобчанин.

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