«Бог ей судья»: пензенец рассказал, как пристроил котенка у ЦУМа

11.10.2023 | 10:57

Житель Пензы отдал котенка на пристройство женщине возле ЦУМа и понял, что совершил ошибку. Произошедшей историей в надежде, что она станет для кого-то поучительной, мужчина захотел поделиться с помощью рубрики «Глас народа» на PenzaInform.ru.

«8.10.2023 к нам во двор «добрые» люди подбросили котенка - с виду ухоженного, скорее всего, только из-под мамки. Сразу вспомнил о В. - девице неопределенного возраста, которая практически каждый день стоит под стенами ЦУМа, принимает от желающих котят (за 500 рублей - «на кормление») и затем раздает их уже другим желающим. О том, что схема не вполне светлая, до меня доходили слухи, но я им особо не верил. А зря...» - написал пензенец.

Он отдал котенка упомянутой женщине, и та заметила, что у животного есть блохи. Горожанин сходил в ближайшую ветаптеку и принес препарат для обработки от паразитов. Котенка посадили в отдельную коробку - не стали выставлять на публику.

«На следующий рабочий день с тревожным сердцем с утра пошел к Виолетте.

- А его забрали.

- Когда?

- В тот же день забрали, сразу после вас.

При этом она почему-то бегала взглядом, стыдливо пряча глаза.

Я не стал удивляться тому, как могли «забрать» еще не прошедшего обработку котенка, к тому же сидевшего в коробке, не выставлявшейся не публику. Бросил лишь напоследок фразу, что Бог ей судья, и удалился...» - поделился пензенец.

Горожанин отметил, что бизнес женщина ведет непосредственно под камерой ЦУМа и при желании можно было бы легко сопоставить, сколько за день принимается котят и сколько раздается.

«Во всяком случае, финансовое положение этой «бизнесвумен» вполне позволяет ей приезжать на «работу» на джипе и с недавнего времени содержать на окладе помощника», - добавил пензенец.

Мужчина допускает, что имеет место жестокое обращение с животными. «А с другой [стороны] - может быть, такие «санитары города» и нужны...» - высказал он сомнение.