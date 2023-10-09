«Дал угла на табуретке»: пензенцы обсуждают ДТП с Daewoo Matiz

09.10.2023 | 11:35

Утром понедельника, 9 октября, в Пензе в районе «Истока» водитель Daewoo Matiz вошел в поворот так, что в итоге влетел в светофорный столб.

Опасный маневр попал на видео. Владелец регистратора выложил запись в Сеть.

«Момент ДТП. «Исток». Осенний поцелуй после жаркого лета», - прокомментировал он.

На видео запечатлено, как в 7:47 водитель Daewoo Matiz резко выворачивает из-под моста, со стороны улицы Восточной, чтобы мимо «Истока» проехать к улице Долгова. Автомобилист входит в поворот так резко, что машину заносит и он теряет управление. Останавливает Matiz только столб.

«Токийский дрифт», «Когда думаешь, что на переднем приводе нельзя угла дать», «На этой табуретке прямо-то опасно ездить, а он еще угла дал», - отреагировали другие водители в комментариях.

Но не все отнеслись к ситуации с юмором. «Кто знает, что там случилось((( может, сердечный приступ. Хорошо, не во встречную машину. Дай бог, чтобы обошлось без серьезных травм», - отметила жительница Пензы после просмотра видео.

Видео vk.com/sova_penza.