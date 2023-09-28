Сетевое издание|18+|Четверг|28 сен 2023|19:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

На ГПЗ строители школы справляют нужду в месте кормления белок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Что будет с белками, живущими на ГПЗ? Таким вопросом задается жительница Пензы, регулярно подкармливающая этих животных.

«Белки водятся в парке Семейный, но лично я их там не видела. Я белок кормлю прямо за домом № 74 на Измайлова. Там домики развесили», - рассказала девушка.

Теперь рядом с местом кормления белок строят школу. И рабочие ходят в пролесок, где обитают белки, справить нужду.

«Вчера кормили белок под звуки трактора. Пришел строитель и пописал сзади нас, и все вокруг в кучах... Думаю, что там есть туалеты точно. Просто строителям влом идти, они где работают, там и **ут», - возмутилась пензячка. Она планирует повесить на одном из деревьев объявление с просьбой прекратить справлять нужду в не предназначенном для этого месте.

Девушка слышала, что с пролеском, где живут белки, собираются что-то делать. «Что будет с белками? Сейчас они обитают прямо у входа в посадки», - выразила беспокойство девушка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте