На ГПЗ строители школы справляют нужду в месте кормления белок

28.09.2023 | 19:36

Что будет с белками, живущими на ГПЗ? Таким вопросом задается жительница Пензы, регулярно подкармливающая этих животных.

«Белки водятся в парке Семейный, но лично я их там не видела. Я белок кормлю прямо за домом № 74 на Измайлова. Там домики развесили», - рассказала девушка.

Теперь рядом с местом кормления белок строят школу. И рабочие ходят в пролесок, где обитают белки, справить нужду.

«Вчера кормили белок под звуки трактора. Пришел строитель и пописал сзади нас, и все вокруг в кучах... Думаю, что там есть туалеты точно. Просто строителям влом идти, они где работают, там и **ут», - возмутилась пензячка. Она планирует повесить на одном из деревьев объявление с просьбой прекратить справлять нужду в не предназначенном для этого месте.

Девушка слышала, что с пролеском, где живут белки, собираются что-то делать. «Что будет с белками? Сейчас они обитают прямо у входа в посадки», - выразила беспокойство девушка.