Водителей предупредили о транспортном коллапсе в Пензе

23.09.2023 | 12:08

В субботу, 23 сентября, в историческом центре Пензы образовался мощный транспортный затор.

Об этом сообщил очевидец в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Транспортный коллапс: Красная - Карла Маркса - Лермонтова - Советская. Перекрыта Советская. Время 11:40», - предупредил он, подтвердив свои слова фотографиями. На них запечатлен длинный ряд автомобилей, которые стоят в пробке.

По состоянию на 12:10 сервис «Яндекс.Пробки» показывал, что движение затруднено по улице Красной от Кураева до Чкалова, по Карла Маркса - от Красной до Кирова.

Ранее водителей предупредили, что 23 сентября с 2:00 до 24:00 будет закрыто движение на перекрестке улиц Куйбышева, Лермонтова и Советской.

«Данные меры приняты в связи с проведением работ по асфальтировке участка проезжей части от улицы Чкалова до улицы Советской. Ранее здесь был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей», - пояснили в администрации Пензы.

Подобная ситуация сложилась здесь 15 сентября: из-за ремонтных работ на перекрестке улиц Куйбышева, Лермонтова и Советской и перекрытия Карла Маркса образовались километровые пробки.

Фото https://vk.com/sova_penza.