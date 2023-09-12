У особняка на улице Кирова исчез строительный мусор

12.09.2023 | 14:28

Захламленный участок около старинного особняка на улице Кирова, 49, в Пензе начали приводить в порядок. Это заметила горожанка Ангелина, накануне пожаловавшаяся на строительный мусор рядом с объектом культурного наследия регионального значения.

«Я не знаю, связано ли это с тем злополучным ларьком, может, и нет, но остатки строительного мусора в центре города красоты ему явно не придают», - заявила она 11 сентября.

12-го числа женщину приятно удивило, что ситуация начала меняться к лучшему.

«Иду сегодня мимо и вижу: территорию засыпали песком, рабочий его разравнивает. Что из этого получится, пока непонятно, но это уже лучше, чем мусор. Очень радует, что на мое замечание отреагировали», - высказалась Ангелина.

В августе 2023 года предприниматель установил в непосредственной близости от особняка XIX века постройки, который когда-то принадлежал купчихе Солнышкиной, черно-серый ларек. Он сразу же вызвал недовольство горожан. Вскоре конструкцию убрали, но недалеко: она стоит напротив здания бывшего кинотеатра «Октябрь».