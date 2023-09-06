В Пензе вандалы почесали кулаки еще об один остановочный павильон

06.09.2023 | 10:38

В Пензе еще один остановочный павильон подвергся нападению вандалов. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила горожанка Юлия.

«Вчера вечером, около 18:30, проходила мимо остановки «Тамбовская застава» по направлению из центра к улице Воронова, она была цела и невредима. А сегодня утром стекло, за которым размещался плакат (кажется, с социальной рекламой), вдрызг разбито. Ночью кто-то хорошо потрудился. Хорошо хоть, металлический корпус остался неповрежденным», - рассказала она.

В подтверждение своих слов Юлия предоставила снимки. На них запечатлены груды стеклянной крошки на асфальте. Судя по кадрам, пассажирам в ожидании транспорта опасно находиться под крышей павильона - осколки легко повредят обувь.

Остановочные павильоны в областном центре регулярно подвергаются разрушающим воздействиям. Только в 2022 году такое происходило неоднократно. Так, в новогоднюю ночь досталось павильону на остановке «Больница КИМ»: часть пластиковой стены оказалась оторванной от металлической рамы. В мае нашествию «художников» подверглась остановка «Улица Леонова» - их не отпугнула табличка «Ведется видеонаблюдение». В июле от рук вандалов пострадала остановка «Автоколонна» на улице Измайлова.

В августе прошлого года вандалы расколотили стекло на остановке «Гусиловский рынок» на улице Карпинского, а ноябре новый павильон на улице Сухумской исписали каракулями практически сразу после установки.

В мае 2023-го подростки вытащили и грохнули об асфальт часть стеклянной стены остановочного павильона на улице Володарского рядом со зданием администрации города. Причем несовершеннолетние хулиганы засняли процесс на камеру.

Пензенцы регулярно критикуют новые остановочные павильоны, которые не защищают от непогоды и страдают от рук хулиганов, демонстрирующих свою силу. Горожане указывают, что функция таких конструкций чисто декоративная. Однако представители власти на призывы вернуть надежные конструкции регулярно отвечают, что такой вид павильонов соответствует запросам общества.