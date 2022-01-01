На остановке «Больница КИМ» поврежден остановочный павильон

01.01.2022 | 11:53

В субботу, 1 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра.

Она рассказала, что на автобусной остановке «Больница КИМ» часть пластиковой стены остановочного павильона оторвана от металлической рамки и хлопает на ветру подобно незакрытой двери.

«Новый год я встретила у родственников, которые тоже живут на Красной, и дважды проходила мимо этой остановки - сначала около десяти часов вечера, а затем около часа ночи. Конструкция была в порядке. Складывается впечатление, что в новогоднюю ночь над ней «потрудились» вандалы», - предположила пензячка.

В подтверждение своих слов она прислала несколько фото, на которых запечатлена разрушающаяся остановка.