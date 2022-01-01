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Глас народа

На остановке «Больница КИМ» поврежден остановочный павильон

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В субботу, 1 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра.

Она рассказала, что на автобусной остановке «Больница КИМ» часть пластиковой стены остановочного павильона оторвана от металлической рамки и хлопает на ветру подобно незакрытой двери.

«Новый год я встретила у родственников, которые тоже живут на Красной, и дважды проходила мимо этой остановки - сначала около десяти часов вечера, а затем около часа ночи. Конструкция была в порядке. Складывается впечатление, что в новогоднюю ночь над ней «потрудились» вандалы», - предположила пензячка.

В подтверждение своих слов она прислала несколько фото, на которых запечатлена разрушающаяся остановка.

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Гость||

не взлетим хоть поплаваем

Гость||

На улице Сурской в 3 часа ночи авария, один из участников врезался в жилой дом.

Гость||

Гость писал(a):

На улице Сурской в 3 часа ночи авария, один из участников врезался в жилой дом.
Похую.

Гость||

Вот не надо быtь таким оптимистом!

Гость||

...В год Тигра петух особенно бушует

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 1 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра.

Она рассказала, что на автобусной остановке «Больница КИМ» часть пластиковой стены остановочного павильона оторвана от металлической рамки и хлопает на ветру подобно незакрытой двери.

penzainform.ru писал(a):
В подтверждение своих слов она прислала несколько фото, на которых запечатлена разрушающаяся остановка.
Насколько жизнь должна быть скучной и пресной чтобы писать письмо утром 1 января в редакцию?

Имя: Гость
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