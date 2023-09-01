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Глас народа

Пензенца оштрафовали за парковку на газоне улицы Байден-бич

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Пензенца возмутил штраф, полученный за парковку на газоне на улице Байдукова, прозванной в народе Байден-бич. Снимок запечатленного нарушения владелец машины выложил в Сеть в четверг, 31 августа.

О существовании газона там, где покрытие годами было разбито до неприличного состояния, многие узнали впервые.

«Это что за беспредел, какой газон?» - пожаловался водитель, имея в виду полное отсутствие травы.

На фото виден внедорожник, припаркованный напротив здания № 64 (магазин запчастей. - Прим. ред.). Из растительности под колесами можно заметить лишь опавшие с деревьев желтые листья.

Пензенцы, посмотревшие на снимок, удивились не меньше водителя. «Так и напрашивается фраза из фильма «ДМБ»: «Ты суслика видишь? - Нет. - Вот и я нет, а он есть!» Так и с газоном - ты его не видишь, а он есть», «Какой газон? Тротуара нет, там обочина», «Я спрашивала по поводу этого нарушения. Официальный ответ таков: везде, где нет асфальта, - газон», «Какой зеленый у нас город».

Ранее в Пензе другого мужчину оштрафовали на 6 000 рублей за парковку у дома. Он регулярно оставлял машину в запрещенном месте у многоэтажки.

Источник фото - vk.com/sova_penza.

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