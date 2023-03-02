Пензенцы переименовали одну из улиц города в Байден-бич

02.03.2023 | 14:00

Пензенские водители нарекли печально известную улицу Байдукова новым именем: теперь это Байден-бич. Название закрепилось после того, как глава региона запретил американскому президенту Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию области.

«Не сможет больше Байден прогуляться и покататься по Байдукова, незачем такой красотой любоваться. Гляньте, как расцвела улица Байдукова», - иронизировали водители, демонстрируя разбитую дорогу и вытирающего слезы Байдена.

Неслучайно именно эта улица заслужила особое внимание - ее состояние автомобилисты обсуждают не один год, но добиться реальных сдвигов пока не удается.

С тех пор как объекту дали новое имя, ДТП там происходят едва ли не ежедневно. 1 марта в глубокой яме увяз внедорожник марки Dodge. Водитель со стажем оказался в такой западне уже не в первый раз. Путь на работу для него, так же как и для сотен других пензенцев, которые трудятся на местных предприятиях, подобен лотерее: доберутся - не доберутся.

2 марта в аварию попал шофер грузовика - содержимое его кузова оказалось в грязи. Потребовалась помощь крановщика.

В администрации Пензы заявляют, что дорога на улице Байдукова является муниципальной. Разработан проект ее реконструкции, но где взять деньги, неизвестно. Как только погодные условия позволят, специалисты управления ЖКХ города проведут обследование участка на предмет его состояния. Хотя и так видно, что оно плачевное.