Сетевое издание|18+|Четверг|24 авг 2023|19:41
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Глас народа

Жители проспекта Победы боятся утонуть в яме со сточными водами

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В яме, образовавшейся у дома № 2 на проспекте Победы, может утонуть человек. Она доверху наполнена сточными водами.

О коммунальной аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» в четверг, 24 августа, рассказал председатель правления дома.

«Люди с детьми боятся ходить мимо, не дай бог ребенок отобьется от руки, провалится в дыру и утонет в ней. Автомобили вынуждены аккуратно объезжать данное место, чтобы не попасть колесом. Земля вокруг ямы постоянно пропитывается сточными водами, диаметр самой дыры постепенно увеличивается», - описал мужчина.

С помощью трубы он замерил глубину ямы. Она оказалась 1,7-2 метра.

По словам горожанина, и он сам, и местные жители обращаются в ресурсоснабжающую организацию уже в течение трех недель, но никаких мер по устранению аварии не принимается.

«Рядом с ямой расположены два канализационных колодца. Ближайший доверху забит настолько, что из него воды текут наружу, следующий за ним колодец также полон», - добавил мужчина.

В последние дни в Пензе участились жалобы на порывы. Ликвидация аварий происходит медленно.

Так, 21 августа читательница Наталья рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» об «озере» у дома № 49 на улице Коммунистической. Его глубина – 3 метра. Образовался водоем из-за утечки на сетях водоснабжения, а сами жители дома вынуждены обходиться без воды.

24 августа пензячка Олеся сообщила о порыве на улице Лермонтова. Ручей течет из-под световой опоры напротив педагогического института уже несколько недель. Согласно ответу городской администрации, аварию устранят, когда отремонтируют сети на других участках.

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